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Фаттахов Миннигалим Фаттахович

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Место рождения

Нижние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.08.1923

Дата смерти

19.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1923

Отец: Мустажапов Фаттах

Мать: Мустажапова Гаиша

Нижние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1952

Сын: Фаттахов Булат Миннигалимович

Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна

Новая Михайловка, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1954

Дочь: Кликич Лилия Миннигалимовна

Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
На самом деле родилась в селе Лаклы. Зарегистрировали в селе Учалы
Рождение ребёнка
20.02.1957

Дочь: Искужина Чулпан Миннигалимовна

Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1965

Дочь: Мухамедзянова Гульнара Миннигалимовна

Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аюпова Лидия Гиляжевна

Смерть
19.02.1977
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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