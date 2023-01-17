Фаттахов Миннигалим Фаттахович
Место рождения
Дата рождения02.08.1923
Дата смерти19.02.1977
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1923
Отец: Мустажапов Фаттах
Мать: Мустажапова Гаиша
Рождение ребёнка
25.10.1952
Сын: Фаттахов Булат Миннигалимович
Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна
Новая Михайловка, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1954
Дочь: Кликич Лилия Миннигалимовна
Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна
На самом деле родилась в селе Лаклы. Зарегистрировали в селе Учалы
Рождение ребёнка
20.02.1957
Дочь: Искужина Чулпан Миннигалимовна
Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна
Рождение ребёнка
23.03.1965
Дочь: Мухамедзянова Гульнара Миннигалимовна
Мать ребёнка: Аюпова Лидия Гиляжевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аюпова Лидия Гиляжевна
Смерть
19.02.1977