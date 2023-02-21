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Мустажапов Фаттах

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1923

Сын: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Мать ребёнка: Мустажапова Гаиша

Нижние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Фаттахова Файма Фаттаховна

Мать ребёнка: Мустажапова Гаиша

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Садыкова Катифа Фаттаховна

Мать ребёнка: Мустажапова Гаиша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаттахов Бекмухамет Фаттахович

Мать ребёнка: Мустажапова Гаиша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустажапова Гаиша

Смерть
Неизвестно
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