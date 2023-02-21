Мустажапов Фаттах
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1923
Сын: Фаттахов Миннигалим Фаттахович
Мать ребёнка: Мустажапова Гаиша
Нижние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Фаттахова Файма Фаттаховна
Мать ребёнка: Мустажапова Гаиша
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Садыкова Катифа Фаттаховна
Мать ребёнка: Мустажапова Гаиша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттахов Бекмухамет Фаттахович
Мать ребёнка: Мустажапова Гаиша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мустажапова Гаиша
Смерть
Неизвестно