Мустажапова Гаиша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1923
Сын: Фаттахов Миннигалим Фаттахович
Отец ребёнка: Мустажапов Фаттах
Нижние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Фаттахова Файма Фаттаховна
Отец ребёнка: Мустажапов Фаттах
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Садыкова Катифа Фаттаховна
Отец ребёнка: Мустажапов Фаттах
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттахов Бекмухамет Фаттахович
Отец ребёнка: Мустажапов Фаттах
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустажапов Фаттах
Смерть
Неизвестно