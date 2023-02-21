Фазыл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1897
Дочь: Фазлыева Хасбиямал (Хубжамал) Фазыловна
Мать ребёнка: Фазлыева Ляйлибедер
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Фазлыева Ляйлибедер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фазлыев Бикмухамет Фазылович
Мать ребёнка: Фазлыева Ляйлибедер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фазлыева Ляйлибедер