Фазыл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фазыл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1897

Дочь: Фазлыева Хасбиямал (Хубжамал) Фазыловна

Мать ребёнка: Фазлыева Ляйлибедер

Рождение ребёнка
1914

Сын: Фазлыев Нурий Фазылович

Мать ребёнка: Фазлыева Ляйлибедер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фазлыев Бикмухамет Фазылович

Мать ребёнка: Фазлыева Ляйлибедер

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фазлыева Ляйлибедер

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