Фазлыева Ляйлибедер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1897
Дочь: Фазлыева Хасбиямал (Хубжамал) Фазыловна
Отец ребёнка: Фазыл
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Фазыл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фазлыев Бикмухамет Фазылович
Отец ребёнка: Фазыл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фазыл
Смерть
Неизвестно