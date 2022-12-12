Калныня (Лосберга) Илзе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калныня (Лосберга) Илзе

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Место рождения

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Дата рождения

1821

Дата смерти

25.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Лосбергс Вилюм

Мать: Лосберга Анна Адамовна

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
Около 19.10.1841 ст.

Муж: Салминьш Янис

Ледурга, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
13.03.1843

Сын: Салминьш Микелис

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Ледурга, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
25.08.1848

Сын: Салминьш Янис

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Место жительства
С 24.04.1856
Сигулда, Siguldas novads
Рождение ребёнка
?.05.1856

Сын: Салминьш Андрей

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Место жительства
До 1856
Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
05.02.1857

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Сигулда, Siguldas novads
Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Калныньш Карлс

Сигулда, Siguldas novads
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.09.1888
Сигулда, Siguldas novads
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