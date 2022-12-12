Калныня (Лосберга) Илзе
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти25.09.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Лосбергс Вилюм
Мать: Лосберга Анна Адамовна
Бракосочетание
Около 19.10.1841 ст.
Муж: Салминьш Янис
Рождение ребёнка
13.03.1843
Сын: Салминьш Микелис
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Рождение ребёнка
25.08.1848
Сын: Салминьш Янис
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Место жительства
С 24.04.1856
Рождение ребёнка
?.05.1856
Сын: Салминьш Андрей
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Место жительства
До 1856
Рождение ребёнка
05.02.1857
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Бракосочетание
08.11.1859
Муж: Калныньш Карлс
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.09.1888