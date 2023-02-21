Лосберга Анна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Дреймане Трина
Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Лосбергс Янис
Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Лосбергс Андрей
Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Лосбергс Петерс
Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Лосбергс Карлс
Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Калныня Илзе
Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Лосбергс Адам
Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Ева
Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лосбергс Вилюм
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно