Лосберга Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосберга Анна Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1794 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1812 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Дреймане Трина

Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Лосбергс Янис

Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Лосбергс Андрей

Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Лосбергс Петерс

Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Лосбергс Карлс

Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Калныня Илзе

Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лосбергс Адам

Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Ева

Отец ребёнка: Лосбергс Вилюм

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосбергс Вилюм

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Смерть
Неизвестно
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