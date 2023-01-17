Салминьш Микелис
Место рождения
Дата рождения13.03.1843
Дата смерти10.07.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1843
Отец: Салминьш Янис
Мать: Калныня Илзе
Крещение
Около 04.04.1843
Бракосочетание
10.08.1875
Жена: Салмина Лиза
Рождение ребёнка
12.07.1876
Сын: Салминьш Август Вильгельм
Мать ребёнка: Салмина Лиза
Рождение ребёнка
03.06.1879
Дочь: Эмилия
Мать ребёнка: Салмина Лиза
Рождение ребёнка
09.06.1882
Мать ребёнка: Салмина Лиза
Бракосочетание
15.05.1894
Жена: Салмина Мария
Рождение ребёнка
15.03.1896
Сын: Салминьш Эдуардс
Мать ребёнка: Салмина Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Līgatnes papīrfabrika
Смерть
10.07.1909
Похороны
Неизвестно