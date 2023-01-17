Салминьш Микелис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салминьш Микелис

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Место рождения

Ледурга, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads

Дата рождения

13.03.1843

Дата смерти

10.07.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1843

Отец: Салминьш Янис

Мать: Калныня Илзе

Ледурга, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads
Крещение
Около 04.04.1843
Ледурга, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
10.08.1875

Жена: Салмина Лиза

Сигулда, Siguldas novads
Рождение ребёнка
12.07.1876

Сын: Салминьш Август Вильгельм

Мать ребёнка: Салмина Лиза

Лигатне, Cēsu novads
Рождение ребёнка
03.06.1879

Дочь: Эмилия

Мать ребёнка: Салмина Лиза

Лигатне, Cēsu novads
Рождение ребёнка
09.06.1882

Сын: Салминьш Карлис Эдуардс

Мать ребёнка: Салмина Лиза

Лигатне, Cēsu novads
Бракосочетание
15.05.1894

Жена: Салмина Мария

Сигулда, Siguldas novads
Рождение ребёнка
15.03.1896

Сын: Салминьш Эдуардс

Мать ребёнка: Салмина Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Лигатне, Cēsu novads
Līgatnes papīrfabrika
Смерть
10.07.1909
Лигатне, Cēsu novads
Похороны
Неизвестно
Лигатне, Cēsu novads
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