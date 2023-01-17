Салминьш Янис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти21.05.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Салминьш Янис
Мать: Салмина Мария Густавовна
Бракосочетание
Около 19.10.1841 ст.
Жена: Калныня Илзе
Рождение ребёнка
13.03.1843
Сын: Салминьш Микелис
Мать ребёнка: Калныня Илзе
Рождение ребёнка
25.08.1848
Сын: Салминьш Янис
Мать ребёнка: Калныня Илзе
Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
?.05.1856
Сын: Салминьш Андрей
Мать ребёнка: Калныня Илзе
Рождение ребёнка
05.02.1857
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Калныня Илзе
Сигулда, Siguldas novads
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.05.1857
Лигатне, Cēsu novads