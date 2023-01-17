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Салминьш Янис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

21.05.1857

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Салминьш Янис

Мать: Салмина Мария Густавовна

Бракосочетание
Около 19.10.1841 ст.

Жена: Калныня Илзе

Ледурга, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
13.03.1843

Сын: Салминьш Микелис

Мать ребёнка: Калныня Илзе

Ледурга, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
25.08.1848

Сын: Салминьш Янис

Мать ребёнка: Калныня Илзе

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
?.05.1856

Сын: Салминьш Андрей

Мать ребёнка: Калныня Илзе

Рождение ребёнка
05.02.1857

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Калныня Илзе

Сигулда, Siguldas novads
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.05.1857
Лигатне, Cēsu novads
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