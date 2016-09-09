Марков Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1958
Отец: Марков Павел Сергеевич
Мать: Маркова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Валентина
Рождение ребёнка
29.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Валентина