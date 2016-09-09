Марков Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарков Александр Павлович

Марков Александр Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1958

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1958

Отец: Марков Павел Сергеевич

Мать: Маркова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Валентина

Рождение ребёнка
29.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Валентина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close