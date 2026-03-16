Марков Дмитрий Александрович 23.04.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марков Дмитрий Александрович

Автор
ПМ
Марков П.

мужской, родился 23.04.1982, Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

умер 16.02.2024, Псков, город Псков, Псковская область

Отец
Марков Александр Павлович02.10.1958 г.р.
Мать
Маркова (Юдина) ВалентинаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1982

Отец: Марков Александр Павлович

Мать: Маркова (Юдина) Валентина

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Смерть
16.02.2024
Псков, город Псков, Псковская область

Похороны
28.02.2024
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Захоронен на Ново-Деревенском кладбище

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