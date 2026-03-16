Марков Дмитрий Александрович
мужской, родился 23.04.1982, Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
умер 16.02.2024, Псков, город Псков, Псковская область
ОтецМарков Александр Павлович02.10.1958 г.р.
МатьМаркова (Юдина) ВалентинаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.04.1982
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
16.02.2024
Псков, город Псков, Псковская область
Похороны
28.02.2024
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область