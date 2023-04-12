Маркова (Юдина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Юдина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Александр Павлович

Рождение ребёнка
23.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Александр Павлович

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Александр Павлович

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

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