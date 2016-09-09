Маркова (Конева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова (Конева) Мария Ивановна

Маркова (Конева) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Старниково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

18.10.1930

Дата смерти

09.09.2016

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1930

Отец: Конев Иван Прокопьевич

Мать: Конева Анна Андреевна

Старниково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Павел Сергеевич

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1958

Сын: Марков Александр Павлович

Отец ребёнка: Марков Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Павел Сергеевич

Смерть
09.09.2016
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Похоронена в Новодеревенском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close