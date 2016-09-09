Маркова (Конева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.10.1930
Дата смерти09.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1930
Отец: Конев Иван Прокопьевич
Мать: Конева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
04.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
02.10.1958
Сын: Марков Александр Павлович
Отец ребёнка: Марков Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2016
Похоронена в Новодеревенском кладбище