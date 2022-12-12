Марков Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1928
Рождение ребёнка
04.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Мария Ивановна
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1958
Сын: Марков Александр Павлович
Мать ребёнка: Маркова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Мария Ивановна