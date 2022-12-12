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Марков Павел Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1928

Отец: Марков Сергей Никифорович

Мать: Маркова Агриппина Фоминична

Рождение ребёнка
04.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Мария Ивановна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1958

Сын: Марков Александр Павлович

Мать ребёнка: Маркова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Мария Ивановна

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