Марков Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения04.12.1953
Дата смерти15.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1953
Отец: Марков Павел Сергеевич
Мать: Маркова Мария Ивановна
Образование
С 1961 по 14.06.1969
Среднее образование в Пушкинской шокле N 3
Образование
С 1969 по 1972
Королёв, Королев, Московская область
Окончил профессионально-техническое училище №26 в г. Королёве М.О по профессии слесарь-инструментальщик по штампам и приспособлениям (2 разряд)
Бракосочетание
30.12.1972
Жена: Маркова Фаина Михайловна
Рождение ребёнка
05.04.1973
Дочь: Маркова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Маркова Фаина Михайловна
Рождение ребёнка
06.12.1975
Дочь: Дмитроченко Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Маркова Фаина Михайловна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Марков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Маркова Фаина Михайловна
Образование
26.07.2011
Окончил НОУ "ЦДПО Тушинский учебный комбинат" По профессии лифтер
Смерть
15.08.2021
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в Новодеревенском кладбище в г. Пушкино