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Марков Сергей Павлович

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Место рождения

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

04.12.1953

Дата смерти

15.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1953

Отец: Марков Павел Сергеевич

Мать: Маркова Мария Ивановна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Образование
С 1961 по 14.06.1969
Среднее образование в Пушкинской шокле N 3
Образование
С 1969 по 1972
Королёв, Королев, Московская область
Окончил профессионально-техническое училище №26 в г. Королёве М.О по профессии слесарь-инструментальщик по штампам и приспособлениям (2 разряд)
Бракосочетание
30.12.1972

Жена: Маркова Фаина Михайловна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1973

Дочь: Маркова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Маркова Фаина Михайловна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.12.1975

Дочь: Дмитроченко Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Маркова Фаина Михайловна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1981

Сын: Марков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Маркова Фаина Михайловна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Образование
26.07.2011
Окончил НОУ "ЦДПО Тушинский учебный комбинат" По профессии лифтер
Смерть
15.08.2021
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в Новодеревенском кладбище в г. Пушкино