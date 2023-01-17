Маркова (Филиппова) Фаина Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.04.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1954
Место жительства
?.07.1969
Образование
С 01.08.1969 по 10.07.1970
Училась на швею в школе фабрично-заводского ученичества при фабрике "Серп и Молот"
Работа или профессия
17.02.1972
Присвоено звание ударника коммунистического труда
Бракосочетание
30.12.1972
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1973
Дочь: Маркова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1975
Дочь: Дмитроченко Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Награда
05.03.1980
Награждена знаком "Победитель социалистического соревнования 1979" Профессия-швея
Рождение ребёнка
1981
Сын: Марков Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
С ?.09.1984 по ?.04.1986
Присвоена квалификация бухгалтера
Образование
С 29.09.1997 по 03.10.1997
Курсы по бухгалтерии