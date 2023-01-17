Маркова (Филиппова) Фаина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова (Филиппова) Фаина Михайловна

Маркова (Филиппова) Фаина Михайловна

avatar

Место рождения

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1954

Отец: Филиппов Михаил Павлович

Мать: Филиппова Нина Михайловна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
?.07.1969
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Образование
С 01.08.1969 по 10.07.1970
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Училась на швею в школе фабрично-заводского ученичества при фабрике "Серп и Молот"
Работа или профессия
17.02.1972
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Присвоено звание ударника коммунистического труда
Бракосочетание
30.12.1972

Муж: скрыто настройками приватности

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1973

Дочь: Маркова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.12.1975

Дочь: Дмитроченко Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Награда
05.03.1980
Награждена знаком "Победитель социалистического соревнования 1979" Профессия-швея
Рождение ребёнка
1981

Сын: Марков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Образование
С ?.09.1984 по ?.04.1986
Присвоена квалификация бухгалтера
Образование
С 29.09.1997 по 03.10.1997
Курсы по бухгалтерии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close