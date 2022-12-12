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Филиппов Михаил Павлович

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Место рождения

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.09.1924

Дата смерти

29.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1924

Отец: Филиппов Павел Христофорович

Мать: Филиппова Прасковья Петровна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Призыв на военную службу
24.08.1942
Военная служба
С 24.08.1942 по 1948
531 аминп 74 ск
Военная награда
25.02.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
05.04.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Арест
1948 или 1953
В этот период было два ареста
Бракосочетание
Около ?.02.1949

Жена: Филиппова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 04.08.1949

Дочь: Веденеева Вера Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Гаврилов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Гаврилова Александра

Рождение ребёнка
18.07.1950

Сын: Филиппов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
24.04.1954

Дочь: Маркова Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1957

Дочь: Дмитриева Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
02.02.1959

Сын: Филиппов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
29.10.1992
Похоронен в Варежском кладбище
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