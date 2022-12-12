Филиппов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения28.09.1924
Дата смерти29.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1924
Призыв на военную службу
24.08.1942
Военная служба
С 24.08.1942 по 1948
531 аминп 74 ск
Военная награда
25.02.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
05.04.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Арест
1948 или 1953
В этот период было два ареста
Бракосочетание
Около ?.02.1949
Рождение ребёнка
Около 04.08.1949
Дочь: Веденеева Вера Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Гаврилов Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Гаврилова Александра
Рождение ребёнка
18.07.1950
Сын: Филиппов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
24.04.1954
Дочь: Маркова Фаина Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
29.07.1957
Дочь: Дмитриева Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
02.02.1959
Сын: Филиппов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
29.10.1992
Похоронен в Варежском кладбище