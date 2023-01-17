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Филиппова (Рабазова) Нина Михайловна

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Место рождения

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.11.1922

Дата смерти

26.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1922

Отец: Рабазов Михаил Ксенофонтович

Мать: Рабазова Мария

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около ?.02.1949

Муж: Филиппов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Около 04.08.1949

Дочь: Веденеева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Павлович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1950

Сын: Филиппов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
24.04.1954

Дочь: Маркова Фаина Михайловна

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Павлович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1957

Дочь: Дмитриева Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
02.02.1959

Сын: Филиппов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Павлович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Образование
Неизвестно
7 классов, училась на бухгалтера
Смерть
26.02.1989
Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Отказали почки Похоронена в Варежском кладбище
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