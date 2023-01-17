Филиппова (Рабазова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.11.1922
Дата смерти26.02.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1922
Отец: Рабазов Михаил Ксенофонтович
Мать: Рабазова Мария
Бракосочетание
Около ?.02.1949
Рождение ребёнка
Около 04.08.1949
Дочь: Веденеева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
18.07.1950
Сын: Филиппов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
24.04.1954
Дочь: Маркова Фаина Михайловна
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
29.07.1957
Дочь: Дмитриева Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
02.02.1959
Сын: Филиппов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Павлович
Образование
Неизвестно
7 классов, училась на бухгалтера
Смерть
26.02.1989
Отказали почки Похоронена в Варежском кладбище