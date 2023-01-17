Маркова (Трантина) Агриппина Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1976
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Марков Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
16.08.1919
Отец ребёнка: Марков Сергей Никифорович
Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Агапова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Марков Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
12.07.1928
Отец ребёнка: Марков Сергей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976