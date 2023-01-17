Маркова (Трантина) Агриппина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Трантина) Агриппина Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Трантин Фома Тимофеевич

Мать: Трантина Мелания Тихоновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дианов Фëдор Сергеевич

Отец ребёнка: Марков Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
16.08.1919

Сын: Дианов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Марков Сергей Никифорович

Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Агапова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Марков Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
12.07.1928

Сын: Марков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Марков Сергей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Сергей Никифорович

Смерть
1976
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