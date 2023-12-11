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Бузуров Антон Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

22.05.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Фрол Григорьевич

Мать: Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
?.12.1864

Сын: Бузуров Михаил Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бузуров Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Григорьевна

Смерть
22.05.1915 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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