Бузуров Антон Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти22.05.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Фрол Григорьевич
Мать: Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
?.12.1864
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бузуров Дмитрий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Григорьевна
Смерть
22.05.1915 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область