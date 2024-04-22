Анисья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти17.12.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
?.11.1833 ст.
Дочь: Марья Фроловна
Отец ребёнка: Фрол Григорьевич
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Фроловна
Отец ребёнка: Фрол Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Прокофий Фролович
Отец ребёнка: Фрол Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Фрол Григорьевич
Смерть
17.12.1883 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область