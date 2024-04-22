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Анисья Григорьевна

Место рождения

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

17.12.1883 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.11.1833 ст.

Дочь: Марья Фроловна

Отец ребёнка: Фрол Григорьевич

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Фроловна

Отец ребёнка: Фрол Григорьевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Прокофий Фролович

Отец ребёнка: Фрол Григорьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бузуров Антон Фролович

Отец ребёнка: Фрол Григорьевич

Смерть
17.12.1883 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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