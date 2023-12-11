Бузуров Михаил Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1864
Отец: Бузуров Антон Фролович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1882 ст.
Жена: Пераскева Федоровна
Возможно у невесты фамилия Денисова, но точных данных нет. Поручители по невесте: Денисов Филипп Иванович и Денисов Егор поручители по жениху: Вергизов Василий Дементьевич и Бузуров Прокопий
Рождение ребёнка
22.07.1887 ст.
Сын: Бузуров Прохор Михайлович
Мать ребёнка: Пераскева Федоровна
крестный: Семенов Василий Алексеевич; крестная: Бузурова Клавдия Прокопиевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Иоанн
Мать ребёнка: Пераскева Федоровна
Рождение ребёнка
23.12.1906
Дочь: Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Пераскева Федоровна
Бракосочетание
11.06.1907 ст.
Рождение ребёнка
10.06.1908
Сын: Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Бузурова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
24.11.1910
Сын: Николай Михайлович
Мать ребёнка: Бузурова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
22.05.1912
Сын: Иоанн Михайлович
Мать ребёнка: Бузурова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
26.04.1914
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Бузурова Варвара Петровна
Смерть
Неизвестно