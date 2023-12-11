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Бузуров Михаил Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1864

Отец: Бузуров Антон Фролович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1882 ст.

Жена: Пераскева Федоровна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Возможно у невесты фамилия Денисова, но точных данных нет. Поручители по невесте: Денисов Филипп Иванович и Денисов Егор поручители по жениху: Вергизов Василий Дементьевич и Бузуров Прокопий
Рождение ребёнка
22.07.1887 ст.

Сын: Бузуров Прохор Михайлович

Мать ребёнка: Пераскева Федоровна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
крестный: Семенов Василий Алексеевич; крестная: Бузурова Клавдия Прокопиевна
Рождение ребёнка
1905

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: Пераскева Федоровна

Рождение ребёнка
23.12.1906

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Пераскева Федоровна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
11.06.1907 ст.

Жена: Бузурова Варвара Петровна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.06.1908

Сын: Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Бузурова Варвара Петровна

Рождение ребёнка
24.11.1910

Сын: Николай Михайлович

Мать ребёнка: Бузурова Варвара Петровна

Рождение ребёнка
22.05.1912

Сын: Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Бузурова Варвара Петровна

Рождение ребёнка
26.04.1914

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Бузурова Варвара Петровна

Смерть
Неизвестно
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