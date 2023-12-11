Бузурова (Акульшина) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузурова (Акульшина) Варвара Петровна

Бузурова (Акульшина) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.06.1907 ст.

Муж: Бузуров Михаил Антонович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.06.1908

Сын: Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович

Рождение ребёнка
24.11.1910

Сын: Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович

Рождение ребёнка
22.05.1912

Сын: Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович

Рождение ребёнка
26.04.1914

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close