Бузурова (Акульшина) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.06.1907 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.06.1908
Сын: Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович
Рождение ребёнка
24.11.1910
Сын: Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович
Рождение ребёнка
22.05.1912
Сын: Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович
Рождение ребёнка
26.04.1914
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович
Смерть
Неизвестно