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Пераскева Федоровна

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

11.01.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

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ТК
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Место
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Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.05.1882 ст.

Муж: Бузуров Михаил Антонович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Возможно у невесты фамилия Денисова, но точных данных нет. Поручители по невесте: Денисов Филипп Иванович и Денисов Егор поручители по жениху: Вергизов Василий Дементьевич и Бузуров Прокопий
Рождение ребёнка
22.07.1887 ст.

Сын: Бузуров Прохор Михайлович

Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
крестный: Семенов Василий Алексеевич; крестная: Бузурова Клавдия Прокопиевна
Рождение ребёнка
1905

Сын: Иоанн

Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович

Рождение ребёнка
23.12.1906

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
11.01.1907 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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