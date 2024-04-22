Пераскева Федоровна
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смерти11.01.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Бракосочетание
17.05.1882 ст.
Возможно у невесты фамилия Денисова, но точных данных нет. Поручители по невесте: Денисов Филипп Иванович и Денисов Егор поручители по жениху: Вергизов Василий Дементьевич и Бузуров Прокопий
Рождение ребёнка
22.07.1887 ст.
Сын: Бузуров Прохор Михайлович
Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович
крестный: Семенов Василий Алексеевич; крестная: Бузурова Клавдия Прокопиевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Иоанн
Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович
Рождение ребёнка
23.12.1906
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Бузуров Михаил Антонович
Смерть
11.01.1907 ст.