Бузуров Дмитрий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Бузуров Антон Фролович
Рождение ребёнка
?.08.1893
Сын: Бузуров Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.05.1898 ст.
Дочь: Васильева Елена Дмитриевна
Бракосочетание
23.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
07.07.1907
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Бузурова Христиния Николаевна
Смерть
Неизвестно