Бузуров Дмитрий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузуров Дмитрий Антонович

Бузуров Дмитрий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Бузуров Антон Фролович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1893

Сын: Бузуров Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1898 ст.

Дочь: Васильева Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
23.01.1906 ст.

Жена: Бузурова Христиния Николаевна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.07.1907

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Бузурова Христиния Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close