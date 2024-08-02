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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все
• Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
657. Телеханы, местечко бывшее владельческое, при Огинском канале, дворов 64, жителей 558, волостное правление, церковь православная, 3 еврейских молитвенных дома, еврейс Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Телеханы 15241001812511380036797479142
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Телеханы, имение1478427552—
Телеханы, мест.1120230427552—
Телеханы, село1328210427552—
Телеханы, стекл. зав.46070427552—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Телеханы4198
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Телеханы1394