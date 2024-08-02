городской посёлок Телеханы, Ивацевичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Телеханы

Ивацевичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Телеханская волость
657. Телеханы, местечко бывшее владельческое, при Огинском канале, дворов 64, жителей 558, волостное правление, церковь православная, 3 еврейских молитвенных дома, еврейс Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Пинский уезд, Телеханская волость
местечко Телеханы 15241001812511380036797479142

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Телеханская волость
Телеханы, имение1478427552
Телеханы, мест.1120230427552
Телеханы, село1328210427552
Телеханы, стекл. зав.46070427552

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивацевичский район
гп Телеханы4198

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивацевичский район, Телеханский сельсовет
гп Телеханы1394

Мы используем куки для улучшения работы сайта.