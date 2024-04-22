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Фрол Григорьевич

Место рождения

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

01.04.872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
01.04.872 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
1806

Отец: Григорий Павлович

Мать: не указана

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
?.11.1833 ст.

Дочь: Марья Фроловна

Мать ребёнка: Анисья Григорьевна

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Фроловна

Мать ребёнка: Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Прокофий Фролович

Мать ребёнка: Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бузуров Антон Фролович

Мать ребёнка: Анисья Григорьевна

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