Фрол Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти01.04.872 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
01.04.872 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
1806
Отец: Григорий Павлович
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
?.11.1833 ст.
Дочь: Марья Фроловна
Мать ребёнка: Анисья Григорьевна
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Фроловна
Мать ребёнка: Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Прокофий Фролович
Мать ребёнка: Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Анисья Григорьевна