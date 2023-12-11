Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел Семенович

Мать: Лукерья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Фрол Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Смерть
Неизвестно
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