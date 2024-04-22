Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Семенович

Место рождения

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1782

Сын: Бузуров Гаврила Павлович

Мать ребёнка: Лукерья

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Павлович

Мать ребёнка: Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья

Смерть
1819
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