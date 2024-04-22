Павел Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Лукерья
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Павлович
Мать ребёнка: Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья
Смерть
1819