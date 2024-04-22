Бузуров Гаврила Павлович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Павел Семенович
Мать: Лукерья
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Марья
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1817
Сын: Трофим Гаврилович
Мать ребёнка: Марья
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Марья
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Смерть
1840 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область