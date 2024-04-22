Бузуров Гаврила Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузуров Гаврила Павлович

Бузуров Гаврила Павлович

Место рождения

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Павел Семенович

Мать: Лукерья

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Марья

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1817

Сын: Трофим Гаврилович

Мать ребёнка: Марья

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Марья

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1840 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close