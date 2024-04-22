Трофим Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти28.11.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Бузуров Гаврила Павлович
Мать: Марья
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Настасья Трофимовна
Мать ребёнка: Бузурова Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марья Трофимовна
Мать ребёнка: Бузурова Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лукерья Трофимовна
Мать ребёнка: Бузурова Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Трофимович
Мать ребёнка: Бузурова Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Трофимович
Мать ребёнка: Бузурова Марья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузурова Марья Ефимовна
Смерть
28.11.1866 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область