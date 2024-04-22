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Трофим Гаврилович

Место рождения

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

28.11.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Бузуров Гаврила Павлович

Мать: Марья

Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Переселены/причислены в д. Спиридоновка Гришкина тож по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Настасья Трофимовна

Мать ребёнка: Бузурова Марья Ефимовна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марья Трофимовна

Мать ребёнка: Бузурова Марья Ефимовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лукерья Трофимовна

Мать ребёнка: Бузурова Марья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Трофимович

Мать ребёнка: Бузурова Марья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Трофимович

Мать ребёнка: Бузурова Марья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузурова Марья Ефимовна

Смерть
28.11.1866 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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