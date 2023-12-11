Бузурова Марья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Настасья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Гаврилович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Гаврилович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лукерья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Гаврилович
Смерть
Неизвестно