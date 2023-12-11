Бузурова Марья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузурова Марья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Настасья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Гаврилович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Гаврилович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лукерья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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