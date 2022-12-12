Александров Серафим Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1907
Дата смерти03.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1907
в селе Усолье Сызранского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
16.11.1930
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1932
Дочь: Александрова Майя Серафимовна
Мать ребёнка: Александрова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брянцева Наталья Серафимовна
Мать ребёнка: Александрова Александра Михайловна
Смерть
03.03.1982
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область