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Александров Серафим Николаевич

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Место рождения

Усолье, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.04.1907

Дата смерти

03.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1907

Отец: Александров Николай Иванович

Мать: Александрова Мария Максимилиановна

Усолье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
в селе Усолье Сызранского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
16.11.1930

Жена: Александрова Александра Михайловна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1932

Дочь: Александрова Майя Серафимовна

Мать ребёнка: Александрова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брянцева Наталья Серафимовна

Мать ребёнка: Александрова Александра Михайловна

Смерть
03.03.1982
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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