Александрова (Клярович) Мария Максимилиановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Клярович Максимилиан Иванович
Мать: Клярович Мария
Рождение ребёнка
1900
Сын: Александров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Александров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ульянова Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Александров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александрова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.04.1907
Сын: Александров Серафим Николаевич
Отец ребёнка: Александров Николай Иванович
Усолье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
в селе Усолье Сызранского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пономарёва Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Александров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Александров Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949