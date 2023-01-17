Александрова (Клярович) Мария Максимилиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Клярович) Мария Максимилиановна

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Клярович Максимилиан Иванович

Мать: Клярович Мария

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Александров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Александров Николай Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ульянова Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александрова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.04.1907

Сын: Александров Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Александров Николай Иванович

Усолье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
в селе Усолье Сызранского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пономарёва Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Александров Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Николай Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
1949
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