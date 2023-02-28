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Александров Николай Иванович

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Александров Иван

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Александров Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Александрова Мария Максимилиановна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ульянова Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Александрова Мария Максимилиановна

Рождение ребёнка
01.04.1907

Сын: Александров Серафим Николаевич

Мать ребёнка: Александрова Мария Максимилиановна

Усолье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
в селе Усолье Сызранского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пономарёва Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Александрова Мария Максимилиановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Александрова Мария Максимилиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Мария Максимилиановна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
1922
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