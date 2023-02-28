Александров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Александров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Александров Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Александрова Мария Максимилиановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ульянова Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Александрова Мария Максимилиановна
Рождение ребёнка
01.04.1907
Сын: Александров Серафим Николаевич
Мать ребёнка: Александрова Мария Максимилиановна
Усолье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
в селе Усолье Сызранского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пономарёва Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Александрова Мария Максимилиановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Александрова Мария Максимилиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922