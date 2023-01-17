Александрова (Козлова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 14.07.1910
Дата смерти?.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 14.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1930
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1932
Дочь: Александрова Майя Серафимовна
Отец ребёнка: Александров Серафим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брянцева Наталья Серафимовна
Отец ребёнка: Александров Серафим Николаевич
Смерть
?.03.1971
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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