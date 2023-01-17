Александрова (Козлова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Козлова) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 14.07.1910

Дата смерти

?.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 14.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.11.1930

Муж: Александров Серафим Николаевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1932

Дочь: Александрова Майя Серафимовна

Отец ребёнка: Александров Серафим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брянцева Наталья Серафимовна

Отец ребёнка: Александров Серафим Николаевич

Смерть
?.03.1971
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
попала под машину
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