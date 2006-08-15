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Житлухин Виктор Васильевич

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Место рождения

Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек

Дата рождения

25.01.1928

Дата смерти

15.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1928

Отец: Житлухин Василий Александрович

Мать: Житлухина Анна Алексеевна

Бракосочетание
30.01.1954

Жена: Житлухина (Жукова) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
19.10.1954

Дочь: Тарасова (Житлухина) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Житлухина (Жукова) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
12.03.1957

Дочь: Евсеева (Житлухина) Ираида Викторовна

Мать ребёнка: Житлухина (Жукова) Тамара Николаевна

Смерть
15.08.2006

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