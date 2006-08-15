Житлухин Виктор Васильевич
Место рожденияКировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Дата рождения25.01.1928
Дата смерти15.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1928
Бракосочетание
30.01.1954
Рождение ребёнка
19.10.1954
Дочь: Тарасова (Житлухина) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Житлухина (Жукова) Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
12.03.1957
Дочь: Евсеева (Житлухина) Ираида Викторовна
Мать ребёнка: Житлухина (Жукова) Тамара Николаевна
Смерть
15.08.2006