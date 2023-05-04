Житлухин Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1900
Дата смерти04.07.1980
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1900
Отец: Житлухин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1922
Мать ребёнка: Житлухина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.01.1928
Сын: Житлухин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Житлухина Анна Алексеевна
Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Рождение ребёнка
18.12.1933
Дочь: Рылова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Житлухина Анна Алексеевна
Смерть
04.07.1980