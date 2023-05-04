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Житлухин Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1900

Дата смерти

04.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1900

Отец: Житлухин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1922

Сын: Житлухин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Житлухина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.01.1928

Сын: Житлухин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Житлухина Анна Алексеевна

Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Рождение ребёнка
18.12.1933

Дочь: Рылова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Житлухина Анна Алексеевна

Смерть
04.07.1980