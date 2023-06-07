Житлухина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1922
Отец ребёнка: Житлухин Василий Александрович
Рождение ребёнка
25.01.1928
Сын: Житлухин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Житлухин Василий Александрович
Рождение ребёнка
18.12.1933
Дочь: Рылова (Житлухина) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Житлухин Василий Александрович
Смерть
1967