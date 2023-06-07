Житлухина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житлухина Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1922

Сын: Житлухин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Житлухин Василий Александрович

Рождение ребёнка
25.01.1928

Сын: Житлухин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Житлухин Василий Александрович

Рождение ребёнка
18.12.1933

Дочь: Рылова (Житлухина) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Житлухин Василий Александрович

Смерть
1967

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