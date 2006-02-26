Житлухина (Жукова) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житлухина (Жукова) Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1929

Дата смерти

26.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1929

Отец: Жуков Николай Константинович

Мать: Жукова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.10.1954

Дочь: Тарасова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Житлухин Виктор Васильевич

Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Рождение ребёнка
12.03.1957

Дочь: Евсеева Ираида Викторовна

Отец ребёнка: Житлухин Виктор Васильевич

Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Смерть
26.02.2006
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