Житлухина (Жукова) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1929
Дата смерти26.02.2006
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1929
Рождение ребёнка
19.10.1954
Дочь: Тарасова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Житлухин Виктор Васильевич
Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Рождение ребёнка
12.03.1957
Дочь: Евсеева Ираида Викторовна
Отец ребёнка: Житлухин Виктор Васильевич
Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Смерть
26.02.2006