Евсеева (Житлухина) Ираида Викторовна
Место рожденияКировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Дата рождения12.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957
Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Рождение ребёнка
26.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евсеев Сергей Васильевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область