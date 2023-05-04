Евсеева (Житлухина) Ираида Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Житлухина) Ираида Викторовна

Место рождения

Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек

Дата рождения

12.03.1957

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957

Отец: Житлухин Виктор Васильевич

Мать: Житлухина Тамара Николаевна

Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Рождение ребёнка
26.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсеев Сергей Васильевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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