Тарасова (Житлухина) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Житлухина) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек

Дата рождения

19.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1954

Отец: Житлухин Виктор Васильевич

Мать: Житлухина Тамара Николаевна

Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Рождение ребёнка
22.01.1979

Дочь: Деветьярова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Тарасов Юрий Федорович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
29.03.1992

Дочь: Александрова Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Тарасов Юрий Федорович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Юрий Федорович