Тарасова (Житлухина) Татьяна Викторовна
Место рожденияКировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Дата рождения19.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1954
Кировская область, Слободской район, деревня Монастырек
Рождение ребёнка
22.01.1979
Дочь: Деветьярова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Тарасов Юрий Федорович
Рождение ребёнка
29.03.1992
Дочь: Александрова Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Тарасов Юрий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно