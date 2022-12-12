Бойцов (Хуснутдинов) Юрий (Минниян) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцов (Хуснутдинов) Юрий (Минниян) Константинович

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Место рождения

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

03.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы

Мать: Гульфейруза Зайнулла кызы

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Бойцов Август Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1949

Сын: Бойцов Флюр Юрьевич

Мать ребёнка: Бойцова Хамида Янгир кызы

Новый Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.01.1953

Сын: Бойцов Фларис Юрьевич

Мать ребёнка: Бойцова Хамида Янгир кызы

Новый Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1953

Жена: Бойцова Хамида Янгир кызы

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.08.1956

Сын: Бойцов Феликс Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Новый Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойцова Евдокия

Смерть
03.02.1967
Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
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