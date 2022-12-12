Бойцов (Хуснутдинов) Юрий (Минниян) Константинович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти03.02.1967
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1949
Сын: Бойцов Флюр Юрьевич
Мать ребёнка: Бойцова Хамида Янгир кызы
Рождение ребёнка
11.01.1953
Мать ребёнка: Бойцова Хамида Янгир кызы
Бракосочетание
19.01.1953
Рождение ребёнка
24.08.1956
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойцова Евдокия
Смерть
03.02.1967