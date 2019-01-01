село Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область (на 2019) — Familio

Средний Бугалыш

Красноуфимский округ, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3330Бугалыш средний, дер.при рч. Бугалыше.3741147428425Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Ювинская волость
1097. Средний Бугалыш, деревня бывшая государственная, при речке Бугалыше, дворов 152, жителей 425, 2 мечети, 38 лавок, баз. по понедельникам.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Сажинская волость
17) д. Средний Бугалыш, на р. Бугалыше, распл.Средне-Бугалышинское общество133241Бывшие государственныеМагометанеТатары4012
Красноуфимский уезд, Ювинская волость
3) дер. Средний Бугалыш, на р. Бугалыше, мечеть, зем. шк., зем. ст., фельдш. п., ярм.: 15 февраля и 20 сентября, — обе 3-х дневные, распл.Средне-Бугалышское общество271608537Припущеники МагометанеТатары4118

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Кунгурский округ, Манчажский район, Бугалышский сельсовет
5. Средний Бугалыш (Татарский), д. 201336388724татары674русские50Ювинскойр. Бугалыш27ст. Красноуфимск431271227124312большойкооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Красноуфимский район
89281Средний Бугалышсело56°18'с.ш.57°59'в.д.O-40-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Красноуфимский округ
65713000421с Средний Бугалышсело

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