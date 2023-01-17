Гульфейруза Зайнулла кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиДо 04.02.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Хуснутдинова Минзайтуна Хуснутдин кызы
Отец ребёнка: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.
Сын: Хуснутдинов Мингаббас Хуснутдин улы
Отец ребёнка: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы
Рождение ребёнка
25.08.1903 ст.
Дочь: Хуснутдинова Миннирабига Хуснутдин кызы
Отец ребёнка: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы
Рождение ребёнка
25.02.1906 ст.
Сын: Хуснутдинов Нуретдин Хуснутдин улы
Отец ребёнка: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бойцов Юрий Константинович
Отец ребёнка: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 04.02.1911 ст.