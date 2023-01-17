Гульфейруза Зайнулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульфейруза Зайнулла кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

До 04.02.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Хуснутдинова Минзайтуна Хуснутдин кызы

Отец ребёнка: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.

Сын: Хуснутдинов Мингаббас Хуснутдин улы

Отец ребёнка: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1903 ст.

Дочь: Хуснутдинова Миннирабига Хуснутдин кызы

Отец ребёнка: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1906 ст.

Сын: Хуснутдинов Нуретдин Хуснутдин улы

Отец ребёнка: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Бойцов Юрий Константинович

Отец ребёнка: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы

Смерть
До 04.02.1911 ст.
Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
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