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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3332Бугалыш новый, дер.при рч. Бугалыше.394351124127Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1094. Новый Бугалыш, деревня бывшая государственная, при речке Бугалыше, дворов 59, жителей 295, мечеть
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
18) дер. Новый Бугалыш, на р. Бугалыше, мечеть, распл.Ново-Бугалышское общество107322297ПрипущенникиМагометанеТатары4118
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89285Новый Бугалышдеревня56°19'с.ш.57°57'в.д.O-40-140
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65713000226д Новый Бугалышдеревня