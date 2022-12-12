Бойцова (Чанышева) Хамида Янгир кызы
Место рождения
Дата рождения07.11.1920
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920
Отец: Чанышев Зигангир Салимгарей улы
Мать: Чанышева Фатима
Рождение ребёнка
26.06.1949
Сын: Бойцов Флюр Юрьевич
Отец ребёнка: Бойцов Юрий Константинович
Рождение ребёнка
11.01.1953
Отец ребёнка: Бойцов Юрий Константинович
Бракосочетание
19.01.1953
Смерть
2004