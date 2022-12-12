Бойцова (Чанышева) Хамида Янгир кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцова (Чанышева) Хамида Янгир кызы

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Место рождения

Кузеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.11.1920

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920

Отец: Чанышев Зигангир Салимгарей улы

Мать: Чанышева Фатима

Кузеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1949

Сын: Бойцов Флюр Юрьевич

Отец ребёнка: Бойцов Юрий Константинович

Новый Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.01.1953

Сын: Бойцов Фларис Юрьевич

Отец ребёнка: Бойцов Юрий Константинович

Новый Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1953

Муж: Бойцов Юрий Константинович

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
2004
Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
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