- Федот Никитин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: - Никита Мартьянов
Мать: - Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: - Яков Федотов
Мать ребёнка: - Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: - Ирина Федотова
Мать ребёнка: - Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: - Семен Федотов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: - Елена Федотова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Анастасия Гаврилова
Смерть
Неизвестно