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- Федот Никитин

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Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1755 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Жена

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1803 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1818 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: - Никита Мартьянов

Мать: - Мария Яковлева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: - Яков Федотов

Мать ребёнка: - Анастасия Гаврилова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: - Ирина Федотова

Мать ребёнка: - Анастасия Гаврилова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: - Семен Федотов

Мать ребёнка: не указана

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: - Елена Федотова

Мать ребёнка: не указана

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Анастасия Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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