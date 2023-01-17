- Анастасия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Анастасия Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1803 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: - Яков Федотов

Отец ребёнка: - Федот Никитин

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: - Ирина Федотова

Отец ребёнка: - Федот Никитин

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Федот Никитин

Смерть
Неизвестно
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