- Анастасия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: - Яков Федотов
Отец ребёнка: - Федот Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: - Ирина Федотова
Отец ребёнка: - Федот Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Федот Никитин
Смерть
Неизвестно