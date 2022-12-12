- Яков Федотов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: - Федот Никитин
Мать: - Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: - Иван Яковлев
Мать ребёнка: - Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
02.10.1822 ст.
Сын: - Петр Яковлев
Мать ребёнка: - Анисья Григорьева
Воспреемн. Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: - Мелания Яковлева
Мать ребёнка: - Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: - Марфа Яковлева
Мать ребёнка: - Анисья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Анисья Григорьева
Смерть
Неизвестно