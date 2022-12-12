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- Яков Федотов

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Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Вычислено 1821 г.р.
1822 г.р.
Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: - Федот Никитин

Мать: - Анастасия Гаврилова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: - Иван Яковлев

Мать ребёнка: - Анисья Григорьева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1822 ст.

Сын: - Петр Яковлев

Мать ребёнка: - Анисья Григорьева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемн. Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: - Мелания Яковлева

Мать ребёнка: - Анисья Григорьева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: - Марфа Яковлева

Мать ребёнка: - Анисья Григорьева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Анисья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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